Двоих фигурантов дела о «кукле Путина» признали виновными, одного — оправдали

Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину он назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Котова — оправдал.

Обвинение запрашивало для Александра Шабарчина три года колонии, Данилы Васильева — 1,5, Александра Котова — два. Последний на оглашении не присутствовал. Защита обвинительные приговоры планирует обжаловать.

Фото: Александра Семенова — для «Новой»

В суд на оглашение не пустили порядка 70 человек, многие написали заявления из-за этого. Как минимум к одному человеку приставы применили силу. Также у суда проходили пикеты в поддержку фигурантов.

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».