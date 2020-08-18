Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 932 493 (+ 4 748), смертей — 15 872. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 88 от 17 августа 2020

Читать номер

Двоих фигурантов дела о «кукле Путина» признали виновными, одного — оправдали

Общество417

Александра Семеноваспециально для «Новой»

417
 

Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину он назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Котова — оправдал. 

Обвинение запрашивало для Александра Шабарчина три года колонии, Данилы Васильева — 1,5, Александра Котова — два. Последний на оглашении не присутствовал. Защита обвинительные приговоры планирует обжаловать. 

Фото: Александра Семенова — для «Новой»

В суд на оглашение не пустили порядка 70 человек, многие написали заявления из-за этого. Как минимум к одному человеку приставы применили силу. Также у суда проходили пикеты в поддержку фигурантов.

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
приговор, пермь, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera