В России зарегистрировали еще 4 748 случаев заражения коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали еще 4 748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Умерли 132 человека, выздоровели — 6527.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (693), Санкт-Петербурге (157), Свердловской области (149) и Московской области (145).

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 932 493 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 15 872 человека, выздоровело — 742 628 человек.

Отметим, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первую тройку входят США (5 438 325 случаев заражения), Бразилия (3 359 570) и Индия (2 702 681).