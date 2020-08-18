Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 932 493 (+ 4 748), смертей — 15 872. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 88 от 17 августа 2020

Читать номер

В России зарегистрировали еще 4 748 случаев заражения коронавируса

Общество312

312
 

За последние сутки в России зарегистрировали еще 4 748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Умерли 132 человека, выздоровели — 6527.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (693), Санкт-Петербурге (157), Свердловской области (149) и Московской области (145).

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 932 493 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 15 872 человека, выздоровело — 742 628 человек.

Читайте также

«Заявляют: мы уже победили, трам-тарарам-пам-пам». Профессор-вирусолог прочитал инструкцию российской вакцины от COVID-19

Отметим, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первую тройку входят США (5 438 325 случаев заражения), Бразилия (3 359 570) и Индия (2 702 681). 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
ng , вирус, заражения, коронавирус

Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Общество925

925
 

У министра энергетики России Александра Новака выявили коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Премьер также добавил, что министр лечится в Москве: «Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие (в заседании – ред.)».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго, Новак переносит коронавирус бессимптомно и примет участие в видео конференции мониторинга ОПЕК+.

Напомним, в России накануне число заразившихся коронавирусом превысило 900 тысяч человек. 17 августа в стране зарегистрировали еще 4892 случая COVID-19. Коронавирус не обошел стороной и крупных российских политиков и чиновников: так, ранее стало известно о том, что коронавирусом переболели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр страны Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и руководители некоторых российских регионов.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
ng , заражения, новак, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
АвтоВАЗ запатентовал дизайн салона обновленной Lada 4x4
Вы будете видеть меньше такого
Писать сидя или стоя - как лучше для здоровья мужчин? Разбираемся с врачом-урологом
Вы будете видеть меньше такого
Анатолий Кот. Брак с Юлией Высоцкой, которая встречалась с его другом, две жены и поздний ребёнок красавца-актёра.
Вы будете видеть меньше такого
Где живет Митяй из «Сватов»: московская квартира актера Николая Добрынина
Вы будете видеть меньше такого
Вышел во двор, а меня "подперла" машина - номер российский, но вместо региона надпись "LPR". Дождался водителя и…
Вы будете видеть меньше такого
Бывшие в употреблении аналоги превосходят по характеристикам новый МС-21
Вы будете видеть меньше такого
10 российских знаменитостей, похожих на персонажей сериала "Великолепный век"
Вы будете видеть меньше такого
Соседка подсказала, как быстро подвязать помидоры, пластиком от бутылок
Вы будете видеть меньше такого
Анапа 3 июля - Пляж и курорт. Отдыхающих на пляже очень много
Вы будете видеть меньше такого
Дома с «одной стеной»: зачем их строили и как в них живут люди
Вы будете видеть меньше такого
15 фотографий, на которых реальность круче фотошопа
Вы будете видеть меньше такого
После сбора урожая Смородины, кладу под куст Народную подкормку, и будете приятно удивлены в следующем году хорошим…
Вы будете видеть меньше такого
В школах установят расписание входа и выхода
Вы будете видеть меньше такого
3 простые идеи связать красивые летние платья для девочек
Вы будете видеть меньше такого
Сотрудница МАЗа рассказала о происходящем на заводе
Вы будете видеть меньше такого
Тест по русскому языку: "Сможете без ошибок написать 10 сложных слов?"
Вы будете видеть меньше такого
Милота, коты и мемы - Смешные комиксы о животных от американской художницы nakanoart
Вы будете видеть меньше такого
Зайдём в гости к самой модной женщине России- Эвелине Хромченко. Пройдёмся по кухне Эвелины.
Вы будете видеть меньше такого
Мне 27, я до сих пор играю в куклы и не стыжусь этого!
Вы будете видеть меньше такого
Ученые воссоздали лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera