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Случаев в РФ — 927 745 (+ 4 892), смертей — 15 740. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 88 от 17 августа 2020

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Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Общество180

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У министра энергетики России Александра Новака выявили коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Премьер также добавил, что министр лечится в Москве: «Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие (в заседании – ред.)».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго, Новак переносит коронавирус бессимптомно и примет участие в видео конференции мониторинга ОПЕК+.

Напомним, в России накануне число заразившихся коронавирусом превысило 900 тысяч человек. 17 августа в стране зарегистрировали еще 4892 случая COVID-19. Коронавирус не обошел стороной и крупных российских политиков и чиновников: так, ранее стало известно о том, что коронавирусом переболели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр страны Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и руководители некоторых российских регионов.

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Теги:
заражения, новак, коронавирус
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