«Левада-центр»: москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину

Почти четверть москвичей (24%), опрошенных Левада-центром, отрицательно относятся к мэру города Сергею Собянину, следует из данных аналитического центра. Это наибольший показателей за все время измерений с 2011 года. За год отношение москвичей к Собянину ухудшилось и опустилось на 13 п.п.

Отметим, годом ранее о положительном отношении к Собянину заявили 57% жителей столицы – это было максимальное значение за время нахождения мэра на своем посту. Об отрицательном отношении заявили тогда лишь 11% опрошенных. Одобрение москвичами деятельности мэра достигло тогда рекордного уровня. Минимальный уровень поддержки у Собянина был в 2012 году – 27%, с тех пор рейтинг Собянина в Москве только рос.

Жители назвали также основные проблем города: большое число приезжих и мигрантов (30%), пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и проблемы здравоохранения (13%). Негативно жители столицы относятся и к введенным на время карантина ограничениям: так, остановку большинства предприятий не одобрили 55% москвичей, 39% оценили положительно. Введение пропускного режима на время карантина не одобрили 44% опрошенных.

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков связывает падение рейтинга Собянина в том числе и с ограничениями, которые мэр ввел для профилактики распространения коронавируса:

«Экономические проблемы, карантин, ударивший по многим жителям столицы, неуверенность в будущем ожидаемо сказались на рейтингах исполнительной власти», – заявил он.

Напомним, ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется возвращать ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19.

«Сегодня ситуация <...> вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины, потому что коронавирус сам по себе никуда не делся», — сказал тогда он. Режим самоизоляции в Москве отменили в июне, при этом в магазинах и транспорте сохраняется масочный режим.