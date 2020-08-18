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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Ирландия и Канада не признали итоги выборов в Беларуси
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что страна не признает объявленные ЦИК Беларуси итоги президентских выборов. Об этом он сообщил в своем твиттере.
«Канада осуждает репрессии против мирных протестующих в Беларуси. Канада не признает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам», — отметил он.
Аналогичное заявление сделал и глава внешнеполитического ведомства Ирландии Саймон Ковени. «Результат выборов не был легитимным, о чем свидетельствуют запугивания и задержания как до, так и после выборов, а также реакция государственных властей на масштабные мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране. Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа», — говорится в его официальном комментарии.
Накануне о непризнании результатов выборов объявил и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он призвал ОБСЕ немедленно провести независимое расследование фальсификаций на выборах и «чудовищных репрессий, которые за ними последовали». За ситуацией в Беларуси наблюдают и Европейском Совете: его председатель Шарль Мишель объявил о созыве экстренного саммита ЕС.