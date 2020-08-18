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Случаев в РФ — 927 745 (+ 4 892), смертей — 15 740. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 18 августа. Коротко
Общество320
«Новая газета»редакция
320
- В Беларуси тысячи протестующих вечером собрались сначала у СИЗО-1, а затем под лозунги «Свободу!» и «Трибунал» пошли к изолятору на улице Окрестина. Колонну людей остановили волонтеры в парке, где находится их лагерь у изолятора, и попросили не скандировать лозунги. Позже волонтеры согласились пропустить прессу к стенам ИВС: собравшихся попросили вести себя тихо. Компромиссу предшествовали споры между волонтерами и демонстрантами.
- Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань не признал результатов президентских выборов в Беларуси и призвал к проведению новых, «свободных и справедливых» выборов. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени также не признал результатов выборов и выразил обеспокоенность происходящими в Беларуси событиями.
- Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Накануне акции Tesla выросли более чем на 10%, превысив $1800 на торгах в США. Это абсолютный рекорд в истории компании.
- В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 4 666 до 4 677. Вчера в Москве было выявлено более 253 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 198 тысяч заболевших выздоровели.
- В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного дождя и больших подтоплений. Затоплено около десятка улиц и несколько микрорайонов, в некоторых местах города размыло дорогу, упали деревья. Кроме того, из-за осадков не работают светофоры, ночью остались без электричества люди 55 многоквартирных домов, затопило школы и детские сады.
- Миланский «Интер» со счетом 5:0 разгромил «Шахтер» в полуфинальном матче Лиги Европы. В финале Лиги команда сыграет с испанской «Севильей», которая накануне обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
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Теги:коронавирус, режим чс, футбол, беларусь, ng
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