Дегтярев пригласил протестующих войти в Народный совет

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края объявил о создании Народного совета и пригласил протестующих жителей региона принять участие в его работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью», — заявил он.

Помимо участников протестов, в консультативный орган смогут войти представители общественных организаций, ученые, журналисты и блогеры. Чтобы попасть в совет, нужно будет получить не менее 250 голосов на специальном сайте, где будет проходить отбор.

Протестующие выходят на улицы Хабаровского края с начала июля: они выступают в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей 15 лет назад, увезли в Москву и сняли с должности. Сейчас он находится в СИЗО«Лефортово». Жители края требуют судить Фургала в Хабаровском крае и выступали против назначения на его место Дегтярева.