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№ 88 от 17 августа 2020

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«Барселона» уволила главного тренера Кике Сетьена

Спорт11

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Испанская «Барселона» объявила об увольнении своего главного тренера Кике Сетьена, сообщается на сайте футбольного клуба.

Причина отставки — неудовлетворительные результаты команды. В заявлении также сказано, что имя нового главного тренера «Барселоны» будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, накануне 15 августа футболисты мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 обыграли «Барселону» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов: испанская команда пропустила восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года. Таким образом, «Барселона» второй год подряд не сыграет в финале Лиги.

Напомним, Сетьен пришел в клуб в качестве тренера 13 января 2020 года. За семь месяцев своего руководства он подготовил команду к 25 матчам: 19 из них — в чемпионате Испании, три — в Лиге чемпионов и три — в Кубке Испании.

За время его тренерства, «Барселона» 16 раз становилась победителем, пять раз она проиграла матч, четыре раза матч окончился ничьей. Помимо этого, команда под руководством Сетьена впервые за три сезона заняла второе место в чемпионате Испании, уступив первое «Реалу».

Теги:
лига чемпионов, футбол, барселона, ng

Жителя Норвегии заподозрили в передаче данных российской разведке

Общество910

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В Норвегии задержали гражданина страны за передачу иностранному государству секретных данных. Об этом сообщила в твиттере полицейская служба безопасности (PST) Норвегии. 

Aftenposten уточняет, что задержанный — 50-летний житель Осло. Речь идет о передаче данных России, и обвинения основаны на том, что он встречался с представителем российской разведки. Задержали его как раз во время такой встречи. Мужчине вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны. 

Он признался, что продавал информацию за наличные, пишет NRK. При этом свою вину мужчина отрицает. 

Задержанный — сотрудник компании DNV GL (раньше — Det Norske Veritas), у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности. Компания занимается сертификацией в области энергетики и судостроения. Там заявили, что, судя по роду деятельности обвиняемого, речь может идти о передаче данных, связанных с оборонной инфраструктурой. 

Теги:
задержание, россия, норвегия, em
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