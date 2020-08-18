Испанская «Барселона» объявила об увольнении своего главного тренера Кике Сетьена, сообщается на сайте футбольного клуба.

Причина отставки — неудовлетворительные результаты команды. В заявлении также сказано, что имя нового главного тренера «Барселоны» будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, накануне 15 августа футболисты мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 обыграли «Барселону» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов: испанская команда пропустила восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года. Таким образом, «Барселона» второй год подряд не сыграет в финале Лиги.

Напомним, Сетьен пришел в клуб в качестве тренера 13 января 2020 года. За семь месяцев своего руководства он подготовил команду к 25 матчам: 19 из них — в чемпионате Испании, три — в Лиге чемпионов и три — в Кубке Испании.

За время его тренерства, «Барселона» 16 раз становилась победителем, пять раз она проиграла матч, четыре раза матч окончился ничьей. Помимо этого, команда под руководством Сетьена впервые за три сезона заняла второе место в чемпионате Испании, уступив первое «Реалу».