Жителя Норвегии заподозрили в передаче данных российской разведке

В Норвегии задержали гражданина страны за передачу иностранному государству секретных данных. Об этом сообщила в твиттере полицейская служба безопасности (PST) Норвегии.

Aftenposten уточняет, что задержанный — 50-летний житель Осло. Речь идет о передаче данных России, и обвинения основаны на том, что он встречался с представителем российской разведки. Задержали его как раз во время такой встречи. Мужчине вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны.

Задержанный — сотрудник компании DNV GL (раньше — Det Norske Veritas), у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности. Компания занимается сертификацией в области энергетики и судостроения, и в том числе санкционировала строительство российского газопровода «Северный поток — 2».