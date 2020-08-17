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№ 88 от 17 августа 2020

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Жителя Норвегии заподозрили в передаче данных российской разведке

Общество176

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В Норвегии задержали гражданина страны за передачу иностранному государству секретных данных. Об этом сообщила в твиттере полицейская служба безопасности (PST) Норвегии. 

Aftenposten уточняет, что задержанный — 50-летний житель Осло. Речь идет о передаче данных России, и обвинения основаны на том, что он встречался с представителем российской разведки. Задержали его как раз во время такой встречи. Мужчине вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны. 

Задержанный — сотрудник компании DNV GL (раньше — Det Norske Veritas), у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности. Компания занимается сертификацией в области энергетики и судостроения, и в том числе санкционировала строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Теги:
задержание, россия, норвегия, em

Мосгорсуд отменил административный арест автора телеграм-канала «Протестный МГУ»

Общество383

383
 

Мосгорсуд отменил десять суток административного ареста, назначенного автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову. Об этом сообщила адвокат Ирина Яценко в своем фейсбуке.

Иванова освободили в зале суда. Административное дело прекратили из-за нарушений. Протокол на Иванова о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) составили без него, а копию документа сотрудники отдела по району «Якиманка» ему не отправили.

Десять суток ареста Иванову назначил Замоскворецкий райсуд Москвы 14 августа из-за одиночного пикета у московского управления МВД, прошедшего 22 марта. Тогда активист не отбыл еще другой административный арест — за акцию у здания ФСБ против политических репрессий. Она прошла 14 марта, тогда задержали несколько десятков человек.

Теги:
мосгорсуд, арест, em
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