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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Мосгорсуд отменил административный арест автора телеграм-канала «Протестный МГУ»
Мосгорсуд отменил десять суток административного ареста, назначенного автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову. Об этом сообщила адвокат Ирина Яценко в своем фейсбуке.
Иванова освободили в зале суда. Административное дело прекратили из-за нарушений. Протокол на Иванова о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) составили без него, а копию документа сотрудники отдела по району «Якиманка» ему не отправили.
Десять суток ареста Иванову назначил Замоскворецкий райсуд Москвы 14 августа из-за одиночного пикета у московского управления МВД, прошедшего 22 марта. Тогда активист не отбыл еще другой административный арест — за акцию у здания ФСБ против политических репрессий. Она прошла 14 марта, тогда задержали несколько десятков человек.
Прокуратура подтвердила данные «Новой газеты» о нарушениях при вырубке Карегодского заказника. Решается вопрос о возбуждении дела
Иван Жилинспецкор
Прокуратура Томской области после публикаций «Новой газеты» и ТВ-2 проверила законность проведения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что рубки ведутся с нарушением закона, а лесному фонду причинен ущерб размером 9,6 миллиона рублей.
«Установлено, что при организации сплошных санитарных рубок в акты лесопатологических обследований внесены недостоверные сведения о запасах древесины, — говорится в заявлении. — Фактический объем вырубленных сосен в три раза превысил данные, указанные в актах. Кроме того, при осуществлении санитарных рубок подрядными организациями допущено захламление участков порубочными остатками и необработанной древесиной».
Природоохранная прокуратура начала в отношении руководства проводящих рубки в заказнике компаний «Интелстрой» и «Фаворит» административное производство по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Также она направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
О сплошных санитарных рубках леса в Карегодском заказнике «Новая газета» писала в июле. Рубки ведут компании бизнесмена Валентина Широкова, бывшего бизнес-партнера директора департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева. Право на проведение санитарных мероприятий бизнесмену переуступила государственная организация «Томсклесхоз», а о законности их проведения ранее заявлял директор томского филиала Рослесзащиты Александр Чемоданов.
О возможной незаконности сплошных санитарных рубок в заказнике первыми заявили томские егеря: они заявили, что из заказника массово вывозят здоровые деревья. При этом сами рубки были назначены из-за того, что большая часть деревьев в заказнике или погибла в результате пожара 2012 года, или была сильно повреждена огнем. «Новая газета», «ТВ-2» и «Гринпис» в ходе экспедиции в заказник обнаружили, что около 70% деревьев на момент проведения рубок были живыми.