США расширили санкции против Huawei

Парламентская фракция правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) внесла сегодня в парламент проект новой Конституции Болгарии.

Тем самым ГЕРБ приглашает к консультациям все парламентские фракции в целях достижения «широкого согласия между депутатами» для созыва Великого Народного собрания – этот орган может менять положения основного закона страны.

Первоначально с идеей изменения Конституции выступил лидер ГЕРБ, премьер-министр страны Бойко Борисов, отставки которого вместе со всем кабинетом ровно сорок дней подряд требуют участники многочисленных массовых выступлений по всей Болгарии. Они настаивают также на отставке генерального прокурора Ивана Гешева и проведении досрочных парламентских выборов.

Читайте также Лето гражданского неповиновения. В Болгарии уже второй месяц не прекращаются выступления против нынешнего правительства

Призыв Борисова «перезапустить государство» был единодушно отвергнут его политическими противниками, включая президента страны Румена Радева. Все это время Радев требовал изгнать «мафию» из органов исполнительной власти и прокуратуры.

Проект ГЕРБа включает сокращение числа депутатов парламента вдвое, до 120, замену Высшего судебного совета на два других органа — совет судей и совет прокуроров, сокращение срока действия мандата главного прокурора и введение регулярной отчетности прокуратуры перед парламентом. Предусматривается также внедрение машинного голосования на выборах наряду с голосованием бумажным бюллетенем – это тоже одно их основных требований протестующих.

Бойко Борисов объявил, что в момент, когда парламент примет решение о проведении Великого Народного собрания, он уйдет со своего поста. Однако с учётом летних парламентских каникул и длительности предстоящих консультаций становится ясно, что премьер рассчитывает дотянуть до официального срока выборов в конце марта, с чем категорически не согласны во всех лагерях общенационального протеста. Как показал самый последний социологического агентства Gallup, 62% болгар поддерживают протесты, за отставку правительства выступают 58,9%, проведения досрочных выборов желает половина опрошенных.