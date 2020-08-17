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№ 88 от 17 августа 2020

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США расширили санкции против Huawei

Общество2

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США расширили санкции против китайской компании Huawei, говорится на сайте Госдепартамента страны.

Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 38 лиц и организаций, связанных с Huawei. Также оно обязало иностранные компании получать лицензию перед тем, как использовать сделанное в США оборудование для производства чипов для Huawei и поставок их компании.

«Соединенные Штаты продолжат ограничивать большую часть экспорта для Huawei и аффилированных лиц с ней», — заявили в Госдепе.

Весной прошлого года США внесли Huawei и связанные с ней компании в черный список, так как, по мнению властей страны, деятельность компании угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов. Ряд американских производителей чипов после этого решил прекратить с ней сотрудничество. 

Теги:
сша, Huawei , санкции, em

Правящая партия Болгарии на фоне протестов внесла в парламент новый проект Конституции

Политика22

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

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Парламентская фракция правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) внесла сегодня в парламент проект новой Конституции Болгарии. 

Тем самым ГЕРБ приглашает к консультациям все парламентские фракции в целях достижения «широкого согласия между депутатами» для созыва Великого Народного собрания – этот орган может менять положения основного закона страны.

Первоначально с идеей изменения Конституции выступил лидер ГЕРБ, премьер-министр страны Бойко Борисов, отставки которого вместе со всем кабинетом ровно сорок дней подряд требуют участники многочисленных массовых выступлений по всей Болгарии. Они настаивают также на отставке генерального прокурора Ивана Гешева и проведении досрочных парламентских выборов.

Призыв Борисова «перезапустить государство» был единодушно отвергнут его политическими противниками, включая президента страны Румена Радева. Все это время Радев требовал изгнать «мафию» из органов исполнительной власти и прокуратуры.

Проект ГЕРБа включает сокращение числа депутатов парламента вдвое, до 120, замену Высшего судебного совета на два других органа — совет судей и совет прокуроров, сокращение срока действия мандата главного прокурора и введение регулярной отчетности прокуратуры перед парламентом. Предусматривается также внедрение машинного голосования на выборах наряду с голосованием бумажным бюллетенем – это тоже одно их основных требований протестующих.

Бойко Борисов объявил, что в момент, когда парламент примет решение о проведении Великого Народного собрания, он уйдет со своего поста. Однако с учётом летних парламентских каникул и длительности предстоящих консультаций становится ясно, что премьер рассчитывает дотянуть до официального срока выборов в конце марта, с чем категорически не согласны во всех лагерях общенационального протеста. Как показал самый последний социологического агентства Gallup, 62% болгар поддерживают протесты, за отставку правительства выступают 58,9%, проведения досрочных выборов желает половина опрошенных. 

Теги:
конституция, болгария
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