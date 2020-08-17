В Гродно из СИЗО выпустили россиянина, задержанного по подозрению в организации массовых беспорядков

Из СИЗО в белорусском городе Гродно выпустили жителя Санкт-Петербурга Алексея Абрамова, задержанного местными силовиками по подозрению в организации массовых беспорядков.

О задержании россиянина сообщили его белорусские сокамерники: оказалось, что Абрамов был задержан 11 августа в Гродно, куда, по словам его подруги Дарьи Змитрович, приехал незадолго до начала беспорядков в стране. О судьбе Абрамова девушке сообщил один из задержанных, который на днях вышел на свободу.

По его словам, белорусские силовики во время задержания нашли у Абрамова $300 и жестоко избили, пытаясь «получить из него показания на камеру, что он якобы этими деньгами подкупал людей для участия в митинге».

«Провели обыск в номере отеля, где Алексей остановился, и там нашли еще 4000$ долларов, – цитирует бывшего сокамерника Алексея Дарья Змитрович. – После этого Алексея жестоко избивали и пытали еще 2 дня. Избивал ОМОН, избивали следователи Ленинского РОВД, которые составляли на него протокол. Откуда у него такие деньги? Алексей программист (у него свой бизнес) и на руках имел не больше своей месячной зарплаты, но никому это не докажешь. Когда я увидел то, как выглядит сейчас его тело, я не мог поверить, что у нас есть настолько жестокие люди».

Известно, что Алексей Абрамов 1981 года рождения, уроженец Челябинска, но в последнее время живет в Санкт-Петербурге. Он увлекается танцами и в Гродно, по словам его подруги, приехал «танцевать танго».

Дарья Змитрович рассказала, что адвокату удалось встретиться с Алексеем только сегодня, 17 августа. В этот же день стало известно, что Алексея отпускают из СИЗО.

После оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента республики в Беларуси начались массовые волнения. Они охватили более 20-ти городов страны. В том числе массовые акции протеста прошли и в Гродно. На следующий день волнения не прекратились, и по всей Беларуси начались массовые задержания участников протеста и случайных прохожих. Всего, по официальным данным МВД республики, с 10 по 12 августа было задержано около 7 тысяч человек.