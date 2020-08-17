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№ 88 от 17 августа 2020

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Суд оштрафовал координатора «Открытой России» Усманову за твит об акции солидарности у посольства Беларуси в Москве

Общество120

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Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора «Открытой России» Татьяну Усманову за пост об акции солидарности у посольства Беларуси в Москве. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Усманову признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Причиной стала уже удаленная запись в твиттере Усмановой, в которой она написала, что вышла к посольству Беларуси «за всех тех, кто подвергается сейчас пыткам и преследованиям в этой стране». 

Усманову задержали накануне: автомобиль, в котором она ехала, остановили, а ее попросили выйти и отвели в стоявший рядом автозак. Вечером Усманова должна была встретиться с координатором «Открытой России» Артемом Важенковым, недавно отпущенным белорусскими властями из изолятора в Минске. 

Теги:
штрафы, открытая россия, nt

В Башкирии сотни человек вышли на митинг за отставку главы района, выступавшего против защитников шихана Куштау

Общество893

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В Башкортостане несколько сотен человек вышли на митинг за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в столкновении с защитниками шихана Куштау. Об этом сообщает «Коммерсант» и ProUfu.

Участники акции скандируют «Позор!», «Выходи!» и «Азамат, иди домой!». ProUfu отмечает, что на вопрос, что требуют жители города, в администрации Ишимбая ответили: «Мы не слышим, у нас закрыты окна».

Сотрудники полиции говорят в мегафон, что «мероприятие незаконно» и просят собравшихся разойтись.

В минувшую субботу полиция и ЧОП пришли в лагерь защитников башкирского шихана Куштау, чтобы пропустить на гору технику «Башкирской содовой компании», которая планирует добывать на шихане известняк. Когда активисты попытались помешать проходу машин, против них была применена сила.

В разгоне протестующих участвовал похожий на главу Ишимбайского района человек, который был одет в военную форму и маску. СМИ писали, что он руководил избиением активистов, а также разбил камеру корреспондентам Mash.

В результате столкновений более 70 человек задержали, из них уже 34 человека получили аресты от 1 до 15 суток, пять человек оштрафовали, еще 6-7 заседаний планируется сегодня, уточнили «Новой газете» в «Апологии протеста».

Горячая фаза противостояния у шихана Куштау в Башкирии началась в первых числах августа. Священную для башкир гору власти отдали под разработку «Башкирской содовой компании». Против планов промышленников выступили тысячи человек, которые приезжали к горе со всей республики, мешали проходу тяжелой техники, организовали у подножия лагерь. Несколько раз работающий на «Башкирскую содовую компанию» ЧОП «Вершина» и сотрудники силовых структур предпринимали попытки силой разогнать активистов, однако ни одна из них не закончилась успешно.

Вечером 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров приостановил работы по разработке месторождения: «Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».

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Теги:
куштау, шиханы, башкирия, nt
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