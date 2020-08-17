В Башкирии сотни человек вышли на митинг за отставку главы района, выступавшего против защитников шихана Куштау

В Башкортостане несколько сотен человек вышли на митинг за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в столкновении с защитниками шихана Куштау. Об этом сообщает «Коммерсант» и ProUfu.

Участники акции скандируют «Позор!», «Выходи!» и «Азамат, иди домой!». ProUfu отмечает, что на вопрос, что требуют жители города, в администрации Ишимбая ответили: «Мы не слышим, у нас закрыты окна».

Сотрудники полиции говорят в мегафон, что «мероприятие незаконно» и просят собравшихся разойтись.

В минувшую субботу полиция и ЧОП пришли в лагерь защитников башкирского шихана Куштау, чтобы пропустить на гору технику «Башкирской содовой компании», которая планирует добывать на шихане известняк. Когда активисты попытались помешать проходу машин, против них была применена сила.

В разгоне протестующих участвовал похожий на главу Ишимбайского района человек, который был одет в военную форму и маску. СМИ писали, что он руководил избиением активистов, а также разбил камеру корреспондентам Mash.

В результате столкновений более 70 человек задержали, из них уже 34 человека получили аресты от 1 до 15 суток, пять человек оштрафовали, еще 6-7 заседаний планируется сегодня, уточнили «Новой газете» в «Апологии протеста».

Горячая фаза противостояния у шихана Куштау в Башкирии началась в первых числах августа. Священную для башкир гору власти отдали под разработку «Башкирской содовой компании». Против планов промышленников выступили тысячи человек, которые приезжали к горе со всей республики, мешали проходу тяжелой техники, организовали у подножия лагерь. Несколько раз работающий на «Башкирскую содовую компанию» ЧОП «Вершина» и сотрудники силовых структур предпринимали попытки силой разогнать активистов, однако ни одна из них не закончилась успешно.

Вечером 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров приостановил работы по разработке месторождения: «Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».