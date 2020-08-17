Петербургский суд признал Покровскую больницу виновной в заражении сотрудников COVID-19

17 августа Василеостровский суд Петербурга рассмотрел дело Покровской больницы о заражении коронавирусом 155 человек (из них: 87 медработников, 68 пациентов). Суд установил ответственность руководства медучреждения за нарушение противоэпидемического режима и несвоевременное сообщение Роспотребнадзору о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Судья Дарья Тен признала Покровскую больницу виновной в распространении COVID-19 среди персонала и пациентов и назначила клинике наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Новая газета», в конце июня петербургский Роспотребнадзор завершил самое масштабное за период пандемии двухмесячное расследование в отношении медицинского учреждения в Покровской больнице, после чего передал материалы в суд. «Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала и пациентов в условиях нарушения противоэпидемического режима», – констатировали проверяющие в акте расследования.

По выводам Роспотребнадзора, медучреждение не соблюдало противоэпидемический режим ни до перепрофилирования, ни после. Из расследования надзорного ведомства следует, что Покровская больница на протяжении месяца – с 14 апреля по 15 мая – после перепрофилирования под ковидный стационар работала без санитарных пропускников, шлюзов и зонирования помещений.

25 мая медсестер больницы поймали за выходом из «заразной» зоны в чистую без гигиенической помывки и смены рабочей одежды. В кардиологическом корпусе температуру персоналу измеряли уже в «заразной» зоне, что тоже недопустимо. В вину руководству больницы также вменили перенаселенность: в инфекционном отделении в палаты ставили дополнительные койки. Кроме того, были выявлены случаи, когда из стационара в Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга информация о новых больных COVID-19 передавалась более чем через 12 часов после установления диагноза.

«Такие нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара, – говорится в акте расследования. – Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции как в больнице, так и в Петербурге».

Отметим, что именно главного врача Покровской больницы Марину Бахолдину, по представлению властей Петербурга, 21 июня президент Владимир Путин наградил званием Героя Труда за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.