Учителей в российских школах обяжут носить маски в новом учебном году

Учителей в России «в целях профилактики коронавируса» обяжут носить маски в новом учебном году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпросвещения России.

При этом министерство отметило, что детей не будут обязывать носить маски на уроках, но они могут их носить, «если настаивают родители». Если учитель не будет соблюдать требование, то родители, по словам горячей линии ведомства, смогут обратиться в администрацию школы.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала, что маски следует использовать только в комплексе с другими мерами, направленными на подавление распространения вируса. Само по себе использование маски не является достаточным для обеспечения адекватного уровня защиты от заражения коронавирусом. Чтобы избежать заражения, помимо использования маски необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра, часто мыть и дезинфицировать руки и избегать прикосновения руками к лицу или маске.

ВОЗ подчеркивала, что ношение маски, в первую очередь, направлено на то, чтобы обеспечить защиту окружающих в случае наличия у человека респираторных симптомов.

Напомним, 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в школах столицы не будет массовых мероприятий, в том числе традиционных линеек. При этом учебный год начнется 1 сентября и учебные заведения будут работать штатно.

Мэр также добавил, что передвижение детей между классами будет ограничено: переходить между классами можно будет только на некоторые предметы, такие как физика или химия. По словам мэра, в школах будет проходить дезинфекция, а ученикам и учителям будут измерять температуру. Помимо этого, Собянин назвал «слухами» скорое возвращение ограничений в Москве из-за коронавируса.