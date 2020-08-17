Верховный суд признал движение АУЕ экстремистской организацией

Верховный суд России признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Да, состоялось заседание, решение принято», — заявили там. Решение может быть обжаловано в течение 14 дней.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

Отметим, АУЕ — молодежная субкультура, название которой переводится как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды, требуют соблюдения «воровского кодекса», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Понятие АУЕ встречается как и обозначение воровского братства внутри колоний.

Напомним, особое внимание представителям этой субкультуры оказывалось и ранее. В июле 2016 года в СПЧ рассказали о молодежной группировке АУЕ, которая в 18 регионах России якобы «требует от детей сдавать деньги на общак для зоны».

«Это когда на зоне сидит человек, у него есть телефон и он может поставить своих "смотрящих", устанавливающих свои порядки. В том числе и в детских домах. И детей заставляют сдавать деньги на общак для зоны. А если они не сдают, то переходят в разряд "опущенных", над ними издеваются, у них отдельная посуда, столы», — заявила тогда ответственный секретарь Совета по правам человека России Яна Лантратова.

В феврале 2020 года в Тюмени больше десятка сотрудников СК и МВД были наказаны после публикации в СМИ записи празднования повышения следователя Рафика Аглиуллина под лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам». Семь сотрудников тюменского управления СК, включая руководителя отдела по расследованию особо важных дел Игоря Деева, получили строгие выговоры, а еще часть — дисциплинарные замечания. По данным издания «Новый день», главу регионального ОБЭП полиции Алексея Ушатого понизили в должности, а его заместитель подал заявление об увольнении. Тогда тюменский СК объявил о служебной проверке.