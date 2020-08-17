онлайн
Случаев в РФ — 927 745 (+ 4 892), смертей — 15 740. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- «Она утонула» 20 лет назад. Трагедия АПЛ «Курск»18 материалов
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
- Главные тексты недели12 материалов
Свежий выпуск
№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Суд перевел журналиста «Росдержавы» Кателевского под домашний арест. Сразу после этого его задержали в зале суда
Люберецкий городской суд назначил журналисту «Росдержавы» Яну Кателевскому домашний арест на 4 дня по делу о порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК), сообщает ОВД-Инфо. Однако сразу после этого, по словам участника ОВД-Инфо Николая Сизикова, журналиста задержали, чтобы доставить в Раменский отдел полиции «для ознакомления с обвинением по делу о вымогательстве» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).
Отметим, Кателевскому вменяют две уголовные статьи: по делу о вымогательстве и о порче имущества из хулиганских побуждений. Кателевского подозревают по тому же эпизоду, что и его коллегу Александра Дорогова. 29 июля их задержали сотрудники специального отряда быстрого реагирования и заявили, что Дорогов якобы требовал более миллиона рублей у сотрудника ДПС. Подтверждений о том, что Кателевскому также вменяют вымогательство, не было, пока ему не выдали постановление о признании в качестве подозреваемого.
13 августа Московский областной суд отменил постановление о заключении под стражу Кателевского из-за возможного конфликта интересов и отправил дело на новое рассмотрение. Решение о назначении домашнего ареста 17 августа принимал новый судья.
Напомним, 30 июля в Московской области задержали видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Кателевского и Дорогова по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин тогда заявлял, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье. Сами журналисты связывают уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.