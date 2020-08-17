Суд перевел журналиста «Росдержавы» Кателевского под домашний арест. Сразу после этого его задержали в зале суда

Люберецкий городской суд назначил журналисту «Росдержавы» Яну Кателевскому домашний арест на 4 дня по делу о порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК), сообщает ОВД-Инфо. Однако сразу после этого, по словам участника ОВД-Инфо Николая Сизикова, журналиста задержали, чтобы доставить в Раменский отдел полиции «для ознакомления с обвинением по делу о вымогательстве» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).

Отметим, Кателевскому вменяют две уголовные статьи: по делу о вымогательстве и о порче имущества из хулиганских побуждений. Кателевского подозревают по тому же эпизоду, что и его коллегу Александра Дорогова. 29 июля их задержали сотрудники специального отряда быстрого реагирования и заявили, что Дорогов якобы требовал более миллиона рублей у сотрудника ДПС. Подтверждений о том, что Кателевскому также вменяют вымогательство, не было, пока ему не выдали постановление о признании в качестве подозреваемого.

13 августа Московский областной суд отменил постановление о заключении под стражу Кателевского из-за возможного конфликта интересов и отправил дело на новое рассмотрение. Решение о назначении домашнего ареста 17 августа принимал новый судья.

Напомним, 30 июля в Московской области задержали видеоблогеров и владельцев интернет-портала «Росдержава» Кателевского и Дорогова по делу о вымогательстве более миллиона рублей. Координатор проекта «Движение» Андрей Филин тогда заявлял, что причиной стали опубликованные на YouTube-канале расследования блогеров о ритуальном бизнесе в Подмосковье. Сами журналисты связывают уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.