Глава Башкирии заявил об «уголовном разбирательстве» из-за «нападений на полицейских» на горе Куштау

Обновлено 14:20 34 человека арестованы за защиту шихана Куштау, суд назначил экоактивистам аресты от 1 до 15 суток, сообщает «Апология протеста». Суды идут со вчерашнего дня и будут продолжаться сегодня.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании с правительством республики заявил об «уголовном разбирательстве» по факту «нападений на сотрудников правоохранительных органов» на шихане Куштау. Трансляция совещания велась на ютуб-канале правительства республики.

«Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно — то, что касается нападений на сотрудников органов внутренних дел, это будет предметом серьезного уголовного разбирательства. Попрошу министерство здравоохранения: посмотрите, там два сотрудника в больнице. И вообще посмотрите: есть ли там участники находятся… ну, внимание оказать всем», — сказал Хабиров.

Официальной информации о возбуждении уголовных дел в отношении защитников шихана пока нет.

На совещании глава республики также признал, что противостояние на Куштау стало результатом плохой работы чиновников с населением. Он призвал своих коллег чаще «выходить к людям». И еще раз заявил, что гора не будет разрабатываться до достижения компромисса между ее защитниками и промышленниками. Впервые о приостановке разработки Хабиров сообщил накануне, находясь у подножия горы.

Столкновения у шихана Куштау продолжались с 6 августа. Священную для башкир гору власти отдали под разработку «Башкирской содовой компании»: предприятие планирует добывать на шихане известняк. Против планов промышленников выступили тысячи человек, которые приезжали к горе со всей республики, мешали проходу тяжелой техники, организовали у подножия лагерь. Несколько раз работающий на «Башкирскую содовую компанию» ЧОП «Вершина» и сотрудники силовых структур предпринимали попытки силой разогнать активистов, однако ни одна из них не закончилась успешно.

Вечером 16 августа Хабиров приостановил работы по разработке месторождения: «Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».