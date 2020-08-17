Дегтярев не предоставил сведений о доходах за 2019 год. Вместо его декларации опубликована информация о доходах Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не предоставил сведений о доходах за 2019 год. Это следует из информации, опубликованной на сайте антикоррупционного портала Хабаровского края, где ежегодно размещаются сведения о доходах чиновников. На декларацию обратили внимание «Открытые медиа».

Вместо декларации Дегтярева на сайте опубликованы сведения о доходах арестованно экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отметим, что на сайте Госдумы сведений о доходах Дегтярева также нет, хотя Дегтярев был депутатом нижней палаты парламента вплоть до 20 июля 2020 года, пока президент России Владимир Путин не назначил его Врио губернатора.

В приемной правительства Хабаровского края «Открытым медиа» комментария не дали. Пресс-секретарь Дегтярева Яна Черникова обещала «уточнить» и ответить позже.

Согласно декларации Фургала, он в 2019 году заработал 8,69 миллионов рублей. В собственности у арестованного экс-губернатора находятся три земельных участка, два жилых дома, две квартиры, хозяйственное строение, а также два автомобиля и две моторные лодки.

Дегтярев в 2018 году задекларировал 4,81 миллион рублей, его жена — около 2 миллиона рублей. У него в собственности значилась квартира (в наём на срок полномочий депутата ГД) и квартира в безвозмездном пользовании. Отметим, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у родителей Дегтярева недвижимость на 125 миллионов рублей в Москве. Они работали врачами в Самаре.

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Напомним, арестованного экс-губернатора Хабаровского края Фургала задержали в июле по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов, свою вину он не признает. Он сейчас находится в Москве в СИЗО«Лефортово». После его задержания в регионе начались массовые акции: протестующие требуют проведения открытого суда над Фургалом в Хабаровске, а также ухода с поста врио региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Накануне уже шестую субботу подряд в Хабаровске, а также в Челябинске, Тюмени и Магнитогорске, прошли митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора.