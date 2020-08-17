В Омске суд прекратил административное дело в отношении депутата сельского поселения, обвинявшейся в участии в «несанкционированных акциях»

Куйбышевский районный суд Омска признал депутата Троицкого поселения Ирину Дроздову невиновной в том, что она принимала участие в митингах, «несогласованных» с администрацией пригородного района, которые проходили 12 и 13 июля 2020 года (о последнем сообщалось на сайте Новой).

Обе акции были посвящены «экономическому геноциду» сельских жителей — в частности, строительству вблизи населенных пунктов крематория, куда предполагается свозить человеческие останки со всего Омска, а также расположенному в километровой зоне от жилой застройки мусорному полигону, на котором более 50 лет скапливаются отходы, доставляемые сюда опять же всего миллионного города.

Уведомление об этих акциях подавал в районную администрацию областной комитет по права человека. Она рекомендовала отказаться от их проведения из-за «риска заражения их участников коронавирусом». В ходе митингов сотрудники полиции призывали граждан в мегафон разойтись, называя акции «незаконными». Как сказал «Новой» председатель КПЧ Валентин Кузнецов, в отношении него полиция тоже составила протоколы за «организацию несанкционированных мероприятий»: по ним судебное разбирательство пройдет 20 августа. «То, что суд оправдал Ирину Дроздову, — хорошая новость. Мы пока не знаем, чем мотивировано его решение — судья зачитала только резолютивную часть: дело прекращено «за отсутствием состава правонарушения», — заявил правозащитник.

Напомним, в июле этого года в Ясной Поляне под Омском состоялся митинг против экологических проблем района. Выступавшие на митинге обозначили «две острейшие проблемы Ясной Поляны» – мусорный полигон, расположенный в километровой зоне от ее застройки: на него свозятся ТБО со всего миллионного города, и крематорий, который строится здесь же – в пятистах метрах от границы селения. Тогда под резолюцией с требованием «прекратить экологический геноцид жителей Троицкого поселения», адресованной губернатору Александру Буркову, подписались 50 участников акции.