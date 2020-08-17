Московские власти усилят контроль за такси с помощью цифровых сервисов

В декабре этого года мэрия Москвы запустит систему, которая запрещает агрегаторам такси передавать заказы водителям, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха, сообщает «Коммерсант».

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал изданию, что на сервисе госуслуг планируется создать «цифровой профиль водителя», через который агрегаторы смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав водителей такси.

Цель вносимых изменений — реформа таксомоторной отрасли: вводится ответственность онлайн-агрегаторов и ужесточаюся обязанности таксистов. Причина ужесточений, по словам Шеюхина, рост числа ДТП, рост жалоб жителей города на плохой сервис, «хамство и некультурное поведение водителей». Впрочем, в фонде «Городские проекты» ранее заявляли, что причиной роста ДТП в городе может быть не только низкие тарифы, которые заставляют водителей работать без отдыха, но и неправильная проектировка улиц и пешеходных переходов.

Концепция системы, предлагаемой мэрией Москвы, была разработана еще в марте прошлого года: тогда московские власти заявили, что планируют создать специальную систему, которая не разрешит получать заказы водителям, находившимся за рулем больше восьми часов.

Напомним, ограничения для такси вводили и ранее: так, в декабре 2018 года был опубликован законопроект, который впервые обязал агрегаторов такси становиться на учет в региональные реестры: иностранным юрлицам тогда разрешили действовать только через филиалы, помимо этого, согласно законопроекту, серверы должны размещаться на территории страны. Документ тогда приняли в первом чтении, он до сих пор обрабатывается в Госдуме.

Отметим, Агрегатор такси Wheely из-за ограничений в таксомоторной отрасли 7 августа этого года был вынужден приостановить работу сервиса личных водителей на 90 суток после отказа передавать данные о поездках.