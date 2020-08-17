В России зарегистрировали еще 4892 случая COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 4892 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число зараженных достигло 927 745.

Прирост заболевших стал минимальным с 23 апреля, после этого был резкий скачок. Самое большое число новых случаев зафиксировали в Москве (+690), Петербурге (+159), Подмосковье (+153), Свердловской области (+141) и Ставропольском крае (+132).

Скончались за сутки от коронавируса еще 55 человек — это минимум с 27 апреля. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 15 740. Выздоровели за последние сутки еще 3133 человека по всей стране, а за все время пандемии — 736 101 пациент.

К клиническим испытаниям вакцины на людях перешел государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Некоторым добровольцам вакцину уже ввели.

Первой зарегистрированной вакциной стала «Спутник V», которую разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Разработку вакцины от коронавируса сейчас ведут и многие другие страны.