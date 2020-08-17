Главу хабаровского штаба Навального арестовали на 10 суток за митинг в поддержку Фургала 

Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба политика Алексея Навального Алексею Ворсину. Об этом штаб сообщил в своем твиттере.

Правоохранители вменили Ворсину нарушение правил участия в шествии (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Претензии силовиков вызвало то, что активист во время акции 28 июля скандировал в громкоговоритель «про зарплаты депутатов».

В качестве доказательства в ходе судебного заседания была представлена запись шествия без указания даты, на котором видна размытая фигура. Полицейский, выступавший в суде, утверждал, что это и есть Ворсин. При этом вспомнить, как в тот день выглядел активист, правоохранитель так и не смог.

Кроме того, он запутался в маршруте движения протестующих. Необычным оказался и рапорт врио замначальника УМВД, представленный в ходе заседания. В документе было указано, что 25 июля замначальника смотрел на YouTube, как Ворсин 28 июля принимает участие в протестном шествии.

Активиста задержали в эту субботу — 15 августа — на очередном митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На него составили протокол и оставили в полиции до суда.