Светлана Тихановская: «Я готова выступить в этот период в качестве национального лидера»

Светлана Тихановская — главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси — записала новое видеообращение к жителям страны, в котором заявила, что готова сейчас выступить в качестве национального лидера «с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм». Оно опубликовано на YouTube-канале движения «Страна для жизни».

«Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю, и я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали: мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», — обратилась Тихановская к жителям Беларуси.

«Я понимаю, что самой важной является независимость Беларуси. Она — константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Мое сердце всякий раз наполнялось любовью и гордостью, когда я узнавала, что на многих избирательных участках комиссии честно подсчитывали голоса, игнорируя давление со стороны власти. И как сотрудники силовых структур складывали щиты к ногам обычных мирных белорусов. Это войдет в историю как поступки, ставшие приметой этого времени — времени освобождения», — отметила она.

Также Тихановская обратилась именно к белорусским силовикам: «Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа — они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом».

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. ЦИК утверждает, что на них победил Александр Лукашенко, за него якобы проголосовали более 80% избирателей, а за Тихановскую — лишь около 10%. Наблюдатели сообщали о нарушениях. Все кандидаты, кроме Лукашенко, подавали жалобы на результаты выборов, но ЦИК их отклонил. Жалобу Сергея Черечня, которую он подал через представителей, Центризбирком не принял.

Тихановская сейчас находится в Литве. Когда стало известно, что она не в Беларуси, в сети появились два ее обращения, на одном из которых она говорила жителям страны не выходить на протесты. Текст обращения она читала с листа, в ЦИК позже подтвердили, что запись была сделана в его здании. Штаб Тихановской и МИД Литвы говорили о давлении на нее.

После выборов в стране начались протесты, демонстранты указывали, что их избивали при задержании, в автозаках и изоляторах. МВД Беларуси сообщало, что были задержаны более семи тысяч человек.