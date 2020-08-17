онлайн
Случаев в РФ — 922 853 (+ 4 969), смертей — 15 685. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- «Она утонула» 20 лет назад. Трагедия АПЛ «Курск»18 материалов
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
- Главные тексты недели12 материалов
Свежий выпуск
№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 17 августа. Коротко
Общество3 409
3 4091
- В Беларуси 16 августа состоялся провластный митинг за Александра Лукашенко, в белорусской столице и многих других городах страны прошли массовые протесты против результатов выборов. На первую акцию, как утверждает МВД, пришли более 65 тысяч человек, СМИ же рассказывали, что в нем участвуют от семи до 30 тысяч человек. Бюджетники рассказывали, что их заставляли участвовать в митинге. В оппозиционной акции, по данным СМИ, приняли участие не менее 100 тысяч человек только в Минске, МВД данных не приводило.
- На белорусском госканале ОНТ перестала выходить программа «Наше утро». Причиной этого стало увольнение некоторых сотрудников с канала. В Беларуси на прошлой неделе начались забастовки, с сегодняшнего дня к ним присоединяются «Беларуськалий» и «Нафтан».
- В Хабаровске арестовали на десять суток Алексея Ворсина — главу местного штаба политика Алексея Навального. Арест назначили за акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, которая прошла 28 июля.
- Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Минздрава Александра Витько. В местном правительстве причиной такого решения назвали неудовлетворительную работу.
- Испанская «Севилья» вышла в финал «Лиги Европы». Она обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
- В Москве за сутки от коронавируса умерли десять человек. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4666, а прирост скончавшихся стал самым низким с 26 июля.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:коронавирус, футбол, хабаровский край, дегтярев, протесты, беларусь, em
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником