Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края после проверки в поликлинике

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Александра Витько. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Причиной увольнения Витько стала его неудовлетворительная работа на посту регионального министра: как уточнили в правительстве, 90% поступающих обращений и жалоб касаются именно медицины. Решение Дегтярев принял после очередной внезапной проверки в поликлинике №8 поселка имени Горького.

«Услышал и увидел много нового. […] С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Это, кстати, вопрос не только к системе здравоохранения, но и образования. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», — поделился Дегтярев своими впечатлениями после посещения медучреждения, где были замечены и другие нарушения: отсутствие термометрии на входе и большие очереди за результатами анализов.

Дегтярев занял кресло губернатора 21 июля: врио его назначил президент Владимир Путин вскоре после ареста бывшего главы Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Экс-чиновника задержали в Хабаровске, доставили в Москву и обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Задержание Фургала и назначение на его место Дегтярева вызвало волну протестов в крае, которые продолжаются до сих пор.