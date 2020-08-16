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№ 87 от 14 августа 2020

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Глава Башкирии приостановил работы у подножия шихана Куштау

Общество9

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Глава Башкирии Радий Хабиров приостановил работы по разработке месторождения известняка у подножия шихана Куштау. О решении чиновника сообщает Интерфакс.

«Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», — пообещал он у подножия Куштау, где он сегодня встречался с защитниками шихана.

Также глава республики пообещал проверить действия силовиков, которые накануне с применением силы задержали нескольких защитников Куштау. Столкновения между активистами, силовиками и охранниками продолжились и сегодня, в противостоянии участвовали несколько тысяч человек.

После заявлений Хабирова, как передает ТАСС, активисты и полиция начали покидать лагерь протестующих против разработки.

Напомним, в начале августа жители Башкирии организовали дежурство у подножия шихана Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака. Они выступали против ее разработки «Башкирской содовой компанией», которая хотела срыть гору для добычи известняка. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.

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Теги:
sn, столкновения, башкирия, шиханы
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