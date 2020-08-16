В Москве задержали координатора «Открытой России» Усманову перед встречей с коллегой, который вернулся в Россию после задержания в Минске

В Москве задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Усманова, по информации Фомина, должна была позже встретиться с координатором «Открытой России» Артемом Важенковым, недавно отпущенным белорусскими властями из изолятора в Минске.

Усманова ехала на машине по Ленинградскому шоссе. К ней подъехал 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России, заставил остановить машину, выйти из нее и показать документы. К месту события сразу подъехал автозак, и ее увели туда. Пресс-секретарь сообщил, что Усманова без телефона и что он не знает, куда направилась машина.

обновлено Позже Усманова связалась с «ОВД-Инфо» и сообщила, что ей вменяют статью о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Ее доставили в ОВД Басманный.

Напомним, Важенкова и еще одного координатора «Открытой России» Игорь Рогова задержали в Минске 9 августа в день белорусских выборов. Связи с ним не было несколько часов. Позже их опознали на видео белорусского государственного агентства БелТа, названном «Задержание провокаторов беспорядков»: там показали несколько побитых людей с ссадинами на теле, сидящих на коленях лицом вниз.

Рогова отпустили вечером 11 августа. Важенкова освободили только вчера. Оба координатора «Открытой России» проходят в Беларуси по делу о массовых беспорядках.

Как ранее рассказал «Новой» адвокат Важенкова Артем Гашинский, активист плохо себя чувствует, сильно избит, почти все тело в гематомах. По информации пресс-секретаря «Открытой России», он сейчас находится в отеле в Москве.