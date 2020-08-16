В Москве умер актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко

В Москве на 79-м году жизни умер актер, депутат Мосгордумы и последний министр культуры СССР Николай Губенко. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Причина смерти актера не уточняется. Ранее сообщалось, что Губенко заразился коронавирусом.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать, поэтому Губенко воспитывался в детдоме. В 1958 году он начал играть в местном театре юного зрителя, а затем поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке, который он возглавил в 1987 году.

В 1989 году он ушел с должности руководителя театра из-за назначения на пост министра культуры СССР, на котором он оставался до распада страны.В 1993 году Губенко ушел из Театра на Таганке из-за конфликта после возвращения режиссера Юрия Любимова и основал театр «Содружество актеров Таганки». В 2005 году Губенко стал депутатом Мосгордумы.

Губенко известен по ролям в фильмах «Застава Ильича» (1965), «Пароль не нужен» (1967), «Они сражались за Родину» (1975) и «Прошу слова» (1975).