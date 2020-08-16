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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
В Башкирии вновь начались столкновения между активистами, силовиками и ЧОП у шихана Куштау
Иван Жилинспецкор
У подножия шихана Куштау в Ишимбайском районе Башкортостана вновь произошли столкновения между защитниками горы, сотрудниками силовых структур и охраной ЧОО «Вершина».
На записях, которые публикует телеграм-канал «Куш-Тау online», видно, как защитники Куштау пытаются прорваться к горе через толпу людей в камуфляже.
По словам очевидцев событий, силовики один раз выстрелили в воздух, после чего на месте столкновения взорвалось несколько петард. В противостоянии участвуют несколько тысяч человек.
В то же время сейчас к шихану подъезжает Росгвардия. Против активистов, находящихся у шлагбаума в начале промышленной дороги, применены дубинки. Активисты утверждают, что также применен слезоточивый газ.
Сейчас им удалось пробиться к промышленной дороге у подножия горы. «Башкирская содовая компания» («БСК») начала выводить с Куштау промышленную технику.
Конфликт на шихане Куштау начался в августе этого года, после того как «БСК» приступила к геологоразведке и лесорубочным работам на горе. Промышленники хотят срыть священную для башкир гору, чтобы добывать известняк.