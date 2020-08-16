Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 922 853 (+ 4 969), смертей — 15 685. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 87 от 14 августа 2020

Читать номер

В Башкирии вновь начались столкновения между активистами, силовиками и ЧОП у шихана Куштау

Общество2

Иван Жилинспецкор

2
 

У подножия шихана Куштау в Ишимбайском районе Башкортостана вновь произошли столкновения между защитниками горы, сотрудниками силовых структур и охраной ЧОО «Вершина». 

На записях, которые публикует телеграм-канал «Куш-Тау online», видно, как защитники Куштау пытаются прорваться к горе через толпу людей в камуфляже.

По словам очевидцев событий, силовики один раз выстрелили в воздух, после чего на месте столкновения взорвалось несколько петард. В противостоянии участвуют несколько тысяч человек.

В то же время сейчас к шихану подъезжает Росгвардия. Против активистов, находящихся у шлагбаума в начале промышленной дороги, применены дубинки. Активисты утверждают, что также применен слезоточивый газ. 

Сейчас им удалось пробиться к промышленной дороге у подножия горы. «Башкирская содовая компания» («БСК») начала выводить с Куштау промышленную технику. 

Конфликт на шихане Куштау начался в августе этого года, после того как «БСК» приступила к геологоразведке и лесорубочным работам на горе. Промышленники хотят срыть священную для башкир гору, чтобы добывать известняк.

Теги:
em, башкирия, куштау
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera