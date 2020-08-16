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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
В Лондоне умер внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев
В Лондоне скончался Айсултан Назарбаев — внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Zakon.kz.
Айсултану Назарбаеву было 30 лет. Точная причина смерти выясняется, по предварительным данным, он умер от остановки сердца.
Айсултан Назарбаев родился в 1990-м году в семье экс-спикера Сената Казахстана и старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и политика Рахата Алиева. Осенью прошлого года суд приговорил его к условному сроку и обязательным сессиям по лечению от наркозависимости. Это произошло после июньского инцидента, когда Айсултан Назарбаев громко кричал на балконе квартиры на Тависток-стрит в центре Лондона, а после — укусил за руку полицейского, которого вызвали соседи.
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