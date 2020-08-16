В Хабаровске на выходе из спецприемника задержали координатора регионального отделения «Открытой России»

В Хабаровске координатора регионального отделения «Открытой России» Сергея Наумова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест за акцию 1 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

«Пока кроме того, что он задержан, деталей никаких нет. Очевидно, что его хотят закрыть еще на сутки, чтобы он не мог принимать участие в протестах», — сообщила «Новой газете» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. По ее словам, сейчас Наумова везут в 7-й отдел полиции Хабаровска.

Вчера в Хабаровске также задержали главу местного штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина.

Наумова задержали 6 августа и на следующий день арестовали на десять суток. До этого, 24 июля, на него напали в Хабаровске и разбили ему телефон. В одном из нападавших Наумов узнал мужчину, охранявшего на митинге врио губернатора Михаила Дегтярева, вышедшего через несколько дней к протестующим. У другого же во время драки выпадал документ, похожий на полицейское удостоверение.

Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Сам экс-губернатор Хабаровского края находится сейчас в московском СИЗО «Лефортово». Протестующие требуют проведения открытого суда над ним в Хабаровске, а также ухода с поста врио главы края Дегтярева.