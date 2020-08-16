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Случаев в РФ — 917 884 (+ 5 061), смертей — 15 617. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 87 от 14 августа 2020

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В Москве задержали около 20 болельщиков ЦСКА, кричавших на матче лозунги в поддержку Беларуси

Общество19

19
 

В Москве после матча ЦСКА — «Тамбов» полицейские задержали около 20 болельщиков ЦСКА, кричавших «Жыве Беларусь». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Леонид Соловьев. 

По его словам, на задержанных составили протоколы за нарушение правил поведения зрителей во время спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП) и отпустили из ОВД. Болельщикам грозят штрафы и временный запрет посещать стадионы.

Матч второго тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Тамбов» состоялся накануне в Москве и закончился со счетом 2:1 в пользу армейцев. 

Теги:
беларусь, цска, nt

В России зарегистрировали еще 4 969 случаев коронавируса

Общество185

185
 

За последние сутки в России зарегистрирован еще 4 969 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 922 853, 732 968 — уже выздоровели.

Число заболевших за сутки в Москве составило 688 человек, в Санкт-Петербурге — 163, в Московской области — 154. Чуть меньше, 150 человека, заразились в Свердловской области, еще 129 — в Ставропольском крае.

В стране за последние сутки зарегистрировали 68 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 685 человек, отмечает оперштаб.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остается на уровне 0,99, в Москве он три дня подряд равен 1, следует из подсчетов ТАСС. 

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Теги:
коронавирус, nt
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