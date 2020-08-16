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Случаев в РФ — 917 884 (+ 5 061), смертей — 15 617. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
В России зарегистрировали еще 4 969 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрирован еще 4 969 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 922 853, 732 968 — уже выздоровели.
Число заболевших за сутки в Москве составило 688 человек, в Санкт-Петербурге — 163, в Московской области — 154. Чуть меньше, 150 человека, заразились в Свердловской области, еще 129 — в Ставропольском крае.
В стране за последние сутки зарегистрировали 68 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 685 человек, отмечает оперштаб.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остается на уровне 0,99, в Москве он три дня подряд равен 1, следует из подсчетов ТАСС.
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Теги:коронавирус, nt
«Лион» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов
На стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов французский «Лион» нанес поражение английскому «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
Таким образом, «Лион» впервые за десять лет проходит в полуфинал Лиги.
Матч проходил на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Счет открыли на 25-ой минуте. В команде «Лиона» мяч забил полузащитник Максвелл Корне, два гола – нападающий Мусса Дембеле. Гол «Манчестер Сити» принес команде полузащитник Кевин де Брюйне.
«Лион» сыграет с «Баварией», которая накануне разгромила «Барселону» со счетом 8:2, в полуфинале Лиги 19 августа.
Помимо «Лиона» и «Баварии» на кубок победителя претендуют немецкий «РБ Лейпциг» и французский «ПСЖ», матч у них состоится 18 августа. Таким образом, в полуфинал попали две французских и две немецких команды.
Напомним, в марте этого года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят в формате «Финала восьми» из одного матча. Все матчи Лиги будут доиграны до 23 августа.