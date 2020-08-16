В России зарегистрировали еще 4 969 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрирован еще 4 969 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 922 853, 732 968 — уже выздоровели.

Число заболевших за сутки в Москве составило 688 человек, в Санкт-Петербурге — 163, в Московской области — 154. Чуть меньше, 150 человека, заразились в Свердловской области, еще 129 — в Ставропольском крае.

В стране за последние сутки зарегистрировали 68 летальных исходов от коронавируса, всего с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 15 685 человек, отмечает оперштаб.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остается на уровне 0,99, в Москве он три дня подряд равен 1, следует из подсчетов ТАСС.