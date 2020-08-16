На стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов французский «Лион» нанес поражение английскому «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Таким образом, «Лион» впервые за десять лет проходит в полуфинал Лиги.

Матч проходил на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Счет открыли на 25-ой минуте. В команде «Лиона» мяч забил полузащитник Максвелл Корне, два гола – нападающий Мусса Дембеле. Гол «Манчестер Сити» принес команде полузащитник Кевин де Брюйне.

«Лион» сыграет с «Баварией», которая накануне разгромила «Барселону» со счетом 8:2, в полуфинале Лиги 19 августа.

Помимо «Лиона» и «Баварии» на кубок победителя претендуют немецкий «РБ Лейпциг» и французский «ПСЖ», матч у них состоится 18 августа. Таким образом, в полуфинал попали две французских и две немецких команды.

Напомним, в марте этого года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят в формате «Финала восьми» из одного матча. Все матчи Лиги будут доиграны до 23 августа.