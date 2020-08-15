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№ 87 от 14 августа 2020

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В Беларуси освободили координатора «Открытой России»

Общество303

Мария ЕфимоваКорреспондент

303
 

Координатор «Открытой России» Артем Важенков, которого задержали несколько дней назад в Минске, вышел на свободу. Об этом сообщает  «Открытка» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского. 

В ближайшие часы он покинет Беларусь, уточнил «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. «Ему оформят документы в посольстве, поскольку у него нет документов, удостоверяющих личность, и он выедет за пределы Беларуси. Я думаю, что где-то после 00:00 часов [16 августа] он будет где-то ближе к границе Российской Федерации», — сказал он.

Важенков и еще один координатор «Открытой России» Игорь Рогов перестали выходить на связь около 20:00 10 августа. Позже их опознали на видео, опубликованном государственным агентством БелТА с задержанными накануне в Минске. Там назвали ролик «Задержание провокаторов беспорядков». Рогова отпустили вечером 11 августа, он уже в России. Оба координатора  «Открытой России» проходят в Беларуси по делу о массовых беспорядках.

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Теги:
открытая россия, беларусь
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