В Беларуси освободили координатора «Открытой России»

Координатор «Открытой России» Артем Важенков, которого задержали несколько дней назад в Минске, вышел на свободу. Об этом сообщает «Открытка» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

В ближайшие часы он покинет Беларусь, уточнил «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. «Ему оформят документы в посольстве, поскольку у него нет документов, удостоверяющих личность, и он выедет за пределы Беларуси. Я думаю, что где-то после 00:00 часов [16 августа] он будет где-то ближе к границе Российской Федерации», — сказал он.

Важенков и еще один координатор «Открытой России» Игорь Рогов перестали выходить на связь около 20:00 10 августа. Позже их опознали на видео, опубликованном государственным агентством БелТА с задержанными накануне в Минске. Там назвали ролик «Задержание провокаторов беспорядков». Рогова отпустили вечером 11 августа, он уже в России. Оба координатора «Открытой России» проходят в Беларуси по делу о массовых беспорядках.