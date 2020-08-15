Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь «по обеспечению безопасности» Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что при первом запросе Россия окажет помощь «по обеспечению безопасности» Беларуси.

«Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сообщил он (цитата по БелТА).

Лукашенко также уточнил, что обеспокоен наращиванием вооруженного компонента в соседних Польше и Литве: «Там <…> проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем».

Также Лукашенко высказался по поводу забастовок. «Если рабочий человек, который в принципе вне политики, ревется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут — пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно», — заявил он (цитата по БелТА).

В Беларуси с 9 августа, когда прошло голосование на президентских выборах, идут протесты, задержаны тысячи человек. ЦИК утверждает, что Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов. ЦИК их отклонил, а жалобу Сергея Черечня, которую он подавал не сам, а через представителя, и вовсе не принял.