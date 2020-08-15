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№ 87 от 14 августа 2020

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В Челябинске прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси

Политика146

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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В Челябинске 15 августа прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси. В акции солидарности приняли участие около 80 человек.

Фото: Василий Московец / «Для Новой»

«Акция солидарности очень важна, но ни в коем случае нельзя забывать про нашу челябинскую повестку», — заявил «Новой» участник протеста Василий Московец.

Фото: Василий Московец / «Для Новой»

По словам местного координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова, на акции задержали Екатерину Шакурову, она сейчас находится в РОВД Советского района. «Она стояла отдельно в одиночном пикете с плакатом, рядом с живой цепью. Когда все разошлись, ее задержали», — поделился информацией с корреспондентом «Новой» Ибрагимов.

ОБНОВЛЕНО 13:34

Ибрагимов сообщил, что есть ещё одна задержанная. Инну Пономареву задержали после акции, под предлогом наличия на нее ориентировки. На акции она стояла с пустым листом формата А3.

На центральной площади Тюмени. Фото: Обратная сторона Тюмени

Акция солидарности прошла и в Тюмени. О задержанных пока информации нет.

Напомним, что в поддержку протестующих Хабаровска каждую субботу проходят акции солидарности в разных городах России. Так, в Челябинске в поддержку Хабаровска в прошлые выходные вышли около 60 человек. По словам Ибрагимова, это была одна из самых мирных акций, задержаний не было. На прошлой недели акции прошли также в Екатеринбурге, Магнитогорске, Благовещенскк, Владивостокк, Вологдк, Иркутскк, Кировк, Якутскк и в других городах.

Протесты в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала и продолжаются уже почти месяц. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-ых годов, сейчас его пост временно занял бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия».

Жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку Фургала. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.

Теги:
акции протеста, хабаровский край, фургал
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