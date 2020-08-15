Лукашенко увидел угрозу для России в мирных белорусских протестах

Александр Лукашенко увидел в белорусских митингах и мирных акциях «внешнюю агрессию по сценарию цветных революций» и сообщил, что протесты в Беларуси представляют угрозу для России. Об этом он заявил на совещании во Дворце независимости.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я смог с ним переговорить. Потому что это уже угроза не только для Беларуси», — заявил Лукашенко

Он прокомментировал протесты, которые проходят в Беларуси уже седьмой день подряд, и то, как на них реагируют граждане России: «И знаете, некоторые россияне, я смотрю там, слишком умные, начинают кричать: "Беларусь" там, так и этак [...] Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда, поэтому за нас так зацепились».

Помимо этого, Лукашенко высказал мнение, что видел много «постановочных кадров» и «фейков»: «У меня, кажется, нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично говорю — заберите. Нашли — заберите его. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер: ни то умер, ни то заболел. Это все крутится, для чего? Чтобы у народа создать настроение, подленькое. Не получится».

Отметим, самолет Лукашенко EW-301PJ, по данным PlaneFinder, вылетел в Турцию из Минска 9 августа и вернулся обратно в Беларусь позавчера.

Напомним, за время протестов в Беларуси неоднократно задерживали российских граждан и журналистов. Так, двое суток не было никакой информации про активиста «Открытой России» Артема Важенкова. Только сейчас стали известны подробности его задержания в Минске и жестокого избиения сотрудниками силовых структур.

Связь со спецкорром «Медузы» Максимом Солоповым пропала более чем на 40 часов. Он был в Минске и освещал протесты, вспыхнувшие после голосования на выборах президента Беларуси. После освобождения он рассказал о подробностях своего задержания в Минске: «Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли».

Помимо этого, в день выборов в Беларуси, 9 августа, люди в штатском задержали корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова, позже их отпустили и депортировали в Смоленск. Задержали и затем отпустили еще нескольких журналистов: военного корреспондента, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, корреспондента телеканала RT Константина Придыбайло.

Редакция «Новой газеты» направила запрос на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой объяснить, начал ли СК доследственную проверку по фактам незаконных задержаний и избиений россиян белорусскими силовиками на акциях протеста.