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Случаев в РФ — 917 884 (+ 5 061), смертей — 15 617. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 87 от 14 августа 2020

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В Миассе уволили лидера протестного профсоюза, героя публикации «Новой газеты»

Общество46

Александр Шестаковспециально для «Новой»

46
 

Миасский автомобильный завод «Урал» расторг трудовой договор с руководителем местной ячейки «Союза профсоюзов России» Анатолием Банных. Работник был уволен по статье 77 Трудового кодекса РФ – «за отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора».

По словам Анатолия Банных,  события вокруг его увольнения начались еще 13 августа. В тот день он вышел из отпуска на работу, но вместо рабочей смены ему пришлось весь день выяснять отношения с начальством завода, которое попыталось его уволить. Со слов рабочего, начальник отдела дирекции завода по персоналу ознакомила его с дополнительным соглашением об изменении графика работы и выдала обходной лист. «Сказала идти увольняться, копию о моем увольнении выдавать отказалась, поэтому увольняться я не пошел», — рассказал «Новой» Банных.

На следующий день Анатолий Банных снова пришел на работу, но у него заблокировали пропуск, а позже на проходную завода «Урал» ему вынесли трудовую книжку и копию приказа об увольнении. Лидер местной ячейки профсоюза написал жалобу в прокуратуру Миасса.

Напомним, две недели назад с завода «Урал» были уволены пятеро рабочих за отказ подписать дополнительное соглашение об изменении графика работы. Четверо из пяти были членами независимого протестного профсоюза, принимали участие в массовом пикете против введения на предприятии скользящего графика работы.

Теги:
профсоюзы, трудовое законодательство, миасс

В России выявили 5 061 новых случаев заражения коронавирусом

Общество284

284
 

За последние сутки зарегистрирован еще 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 5065 человек. Умерли 119 человек, выздоровели — 6447.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской области (158), Московская области (153) и Ростовской области (128). 

Больше всего выздоровевших в Москве (1275) и Нижегородской области (215).

Общее число заболевших достигло 917 884 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Отметим, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия. 

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Теги:
инфекция, болезнь, коронавирус
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