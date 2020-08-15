В Миассе уволили лидера протестного профсоюза, героя публикации «Новой газеты»

Миасский автомобильный завод «Урал» расторг трудовой договор с руководителем местной ячейки «Союза профсоюзов России» Анатолием Банных. Работник был уволен по статье 77 Трудового кодекса РФ – «за отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора».

По словам Анатолия Банных, события вокруг его увольнения начались еще 13 августа. В тот день он вышел из отпуска на работу, но вместо рабочей смены ему пришлось весь день выяснять отношения с начальством завода, которое попыталось его уволить. Со слов рабочего, начальник отдела дирекции завода по персоналу ознакомила его с дополнительным соглашением об изменении графика работы и выдала обходной лист. «Сказала идти увольняться, копию о моем увольнении выдавать отказалась, поэтому увольняться я не пошел», — рассказал «Новой» Банных.

На следующий день Анатолий Банных снова пришел на работу, но у него заблокировали пропуск, а позже на проходную завода «Урал» ему вынесли трудовую книжку и копию приказа об увольнении. Лидер местной ячейки профсоюза написал жалобу в прокуратуру Миасса.

Напомним, две недели назад с завода «Урал» были уволены пятеро рабочих за отказ подписать дополнительное соглашение об изменении графика работы. Четверо из пяти были членами независимого протестного профсоюза, принимали участие в массовом пикете против введения на предприятии скользящего графика работы.