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Случаев в РФ — 912 823 (+ 5 065), смертей — 15 498. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

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№ 87 от 14 августа 2020

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В России выявили 5 061 новых случаев заражения коронавирусом

Общество1

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За последние сутки зарегистрирован еще 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 5065 человек. Умерли 119 человек, выздоровели — 6447.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской области (158), Московская области (153) и Ростовской области (128). 

Больше всего выздоровевших в Москве (1275) и Нижегородской области (215).

Общее число заболевших достигло 917 884 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Отметим, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия. 

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Теги:
инфекция, болезнь, коронавирус

Совбез ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго против Ирана

Политика47

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Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщают РИА-Новости со ссылкокй на госсекретаря США Майка Помпео.

За резолюцию проголосовали США и Доминиканская Республика, Россия и Китай высказались против. Остальные 11 членов Совбеза (Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония) воздержались.

Госсекретарь США заявил, что Совет безопасности «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения», и отметил, США настаивают на продлении эмбарго.

Отметим, срок действия эмбарго в отношении Ирана, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции, который США вынесли на голосование в Совбез, предлагалось, что только с одобрения Совбеза Ирану можно было бы поставлять танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра и другое оружие, «пока Совет Безопасности не примет обратное решение». Помимо этого, США предлагали сделать бессрочным положение, обязывающее страны вводить ограничение на въезд для лиц, нарушивших предписания в отношении экспорта оружия в Иран.

Напомним, в июле 2015 в результате переговоров был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Договоренность предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и ввели санкции против Тегерана.

Теги:
совбез, сша, иран
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