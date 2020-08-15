В России выявили 5 061 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрирован еще 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне прирост составил 5065 человек. Умерли 119 человек, выздоровели — 6447.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской области (158), Московская области (153) и Ростовской области (128).

Больше всего выздоровевших в Москве (1275) и Нижегородской области (215).

Общее число заболевших достигло 917 884 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Отметим, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия.