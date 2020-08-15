Чиновники обнародовали декларации своих доходов за 2019 год

Депутаты, сенаторы и другие государственные служащие задекларировали свои доходы и доходы своих семей за 2019 год.

Самым богатым чиновником стал сенатор Валерий Пономарев. Он увеличил свой доход почти на 18% и в 2019 году заработал 2,7 миллиардов рублей. Кроме того, Пономарев владеет двумя автомобилями Bentley, одним Ferrari и раритетной «Волгой».

Президент России Владимир Путин в 2019 году заработал 9,7 миллиона рублей. Это почти на миллион больше по сравнению с прошлым годом. Список объектов недвижимости не изменился: у Путина во владении по-прежнему находятся квартира площадью 77 кв. м., гараж площадью 18 км. м., два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

Согласно данным, опубликованным на сайте нижней палаты парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошедшем году заработал 100,2 миллиона рублей, это на 28,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Помимо этого, у Володина во владении находится жилой дом площадью 989,20 кв. м, участок под дачное строительство площадью 8320 кв. м, два гостевых дома, квартира, машиноместо, две нежилые и хозяйственные постройки, теплица, очистное сооружение и земельный участок 11 105 кв. м.

У спикера Совета федерации Валентины Матвиенко доходы выросли на полтора миллиона и составили 16,7 миллионов рублей. Она владеет дачным участком, дачей, хозблоком, квартирой, машиноместом и тремя нежилыми зданиями, а также служебной дачей площадью 730 кв. м и землями населенных пунктов общей площадью 5493 кв. м.

Самым богатым депутатом Госдумы стал Григорий Аникеев из фракции «Единая Россия». Он за 2019 год заработал 2,35 миллиарда рублей. Его доход по сравнению с прошлым годом увеличился на на 26 миллионов рублей. Во владении у депутата находятся шесть земельных участков (один в аренде), четыре жилых дома, два жилых помещения и баня.

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О доходах за 2019 год отчиталось и правительство. Там самым богатым чиновником стал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он задекларировал 586 миллионов рублей. Общий семейный доход (совместно с его супругой Натальей Мантуровой) составил 595,2 миллионов рублей, это на 32% больше, чем доход семьи в прошлом году.

Доход председателя правительства Михаила Мишустина в 2019-м году составил 18,2 миллиона рублей. Отметим, Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, таким образом, это заработок, который он получил, будучи главой Федеральной налоговой службы.

Напомним, чиновники должны предоставлять сведения о доходах и имуществе до 1 апреля. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Путин отложил этот срок до 1 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что из-за режима самоизоляции чиновники физически не могли собрать необходимые документы.