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№ 87 от 14 августа 2020

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«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт413

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Футболисты мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 обыграли «Барселону» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом, «Барселона» второй год подряд не сыграет в финале Лиги.

Первый тайм был завершен со счетом 4:1. Счет открыли на четвертой минуте. Футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо забили по два мяча, по голу забили Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Роберт Левандовский. В свои ворота гол забил защитник мюнхенского клуба Давид Алаба. 

Гол команде «Барселоны» принес нападающий испанского клуба Луис Суарес.

Отметим, «Барселона» пропустила 8 мячей в одном матче впервые с 1946 года.

Соперник «Баварии» в полуфинале определится вечером 15 августа по итогам борьбы«Манчестер Сити» и «Лиона». За другую путевку в финал 18 августа поспорят «Лейпциг» и ПСЖ. Полуфинал состоится 19 августа.

Напомним, в марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен: со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча (в формате «Финала восьми»). Все матчи Лиги будут доиграны с 12 по 23 августа.

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Теги:
уефа, бавария, барселона, лига чемпионов
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