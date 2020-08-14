Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 912 823 (+ 5 065), смертей — 15 498. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 87 от 14 августа 2020

Читать номер

Евросоюз не признал объявленные ЦИК Беларуси результаты президентских выборов

Политика162

Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе

162
 

Страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов, объявленных ЦИК Беларуси, и поручили внешнеполитическим структурам ЕС в Брюсселе начать составление списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, которые могут быть подвергнуты индивидуальным санкциям.

«ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа с целью наказания виновных в насилии и фальсификации», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Министры не приняли окончательного решения о введении санкций, поскольку видеоконференция не является формальным совещанием Совета ЕС. Это может быть сделано в сентябре. Большинство министров в ходе совещания, по словам дипломатических источников, склонялись к введению именно адресных индивидуальных санкций, а не экономических, которые могли повредит в целом Беларуси.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала такое решение:

«Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных».

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывами к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году в ответ на освобождение в Беларуси группы политзаключенных. Ее министр иностранных дел Хайко Маас заявил в Брюсселе, что ЕС хочет «значительно усилить давление на Беларусь», добавив, что «результаты выборов должны быть пересмотрены, а виновные в жестоком обращении с мирными демонстрантами должны быть наказаны».

Сегодня днем ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента страны, объявив Лукашенко победителем голосования. Центризбирком утверждает, что за Лукашенко отдали 80,1% голосов, за его главную соперницу Светлану Тихановскую — только 10,1%. Остальные кандидаты набрали чуть больше 1%, против всех проголосовали 4,59%. При этом если сложить все эти цифры, получается около 99%.  

Теги:
евросоюз, беларусь, nt
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera