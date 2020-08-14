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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
Евросоюз не признал объявленные ЦИК Беларуси результаты президентских выборов
Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе
Страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов, объявленных ЦИК Беларуси, и поручили внешнеполитическим структурам ЕС в Брюсселе начать составление списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, которые могут быть подвергнуты индивидуальным санкциям.
«ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа с целью наказания виновных в насилии и фальсификации», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
Министры не приняли окончательного решения о введении санкций, поскольку видеоконференция не является формальным совещанием Совета ЕС. Это может быть сделано в сентябре. Большинство министров в ходе совещания, по словам дипломатических источников, склонялись к введению именно адресных индивидуальных санкций, а не экономических, которые могли повредит в целом Беларуси.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала такое решение:
«Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных».
Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывами к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году в ответ на освобождение в Беларуси группы политзаключенных. Ее министр иностранных дел Хайко Маас заявил в Брюсселе, что ЕС хочет «значительно усилить давление на Беларусь», добавив, что «результаты выборов должны быть пересмотрены, а виновные в жестоком обращении с мирными демонстрантами должны быть наказаны».
Сегодня днем ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента страны, объявив Лукашенко победителем голосования. Центризбирком утверждает, что за Лукашенко отдали 80,1% голосов, за его главную соперницу Светлану Тихановскую — только 10,1%. Остальные кандидаты набрали чуть больше 1%, против всех проголосовали 4,59%. При этом если сложить все эти цифры, получается около 99%.