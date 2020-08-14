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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
«Новая газета» — Бастрыкину: заинтересовался ли СК фактами избиений и задержаний россиян в Беларуси?
«Новая газета»редакция
Редакция «Новой газеты» направила запрос на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой объяснить, начал ли СК доследственную проверку по фактам незаконных задержаний и избиений россиян белорусскими силовиками на акциях протеста.
В запросе отмечается, что обычно СК оперативно реагирует на преступления, совершенные в отношении российских граждан за пределами страны, и возбуждает уголовные дела по конкретным случаям нарушения прав соотечественников.
Кроме того, СК РФ не остается в стороне от расследования преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных за пределами России (например: уголовное дело, открытое в связи с событиями в Грузии в 2008 году; уголовное дело по событиям на востоке Украины в 2014 году).
В связи с этим «Новая»интересуется, начата ли доследственная проверка хотя бы по одному из случаев, объединены ли все эпизоды в одно производство или расследуются по отдельности, взяты ли объяснения у пострадавших россиян и привела ли какая-либо из проверок к возбуждению уголовного дела.
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