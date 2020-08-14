Задержанные в Беларуси наемники «ЧВК Вагнера» вернулись в Россию

Задержанные в июле в Беларуси наемники «ЧВК Вагнера» вернулись на родину. О возвращении россиян сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

Уточняется, что в Россию вернулись 32 из 33 задержанных, еще у одного мужчины оказался белорусский паспорт, и он остался в Минске. «Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Источник Интерфакса сообщил, что Беларусь передала задержанных на родину, не выдвинув никаких условий. «Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», — сказал собеседник агенства, добавив, что в России им не грозит преследование.

Генпрокуратура не указывает, что вернувшиеся в Россию мужчины имеют отношение к «ЧВК Вагнера». Ранее КГБ Беларуси заявил, что задержанные — российские наемники из «ЧВК Вагнера». «Новой газете» также удалось установить, что они связаны с военной организацией российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Фамилия оставшегося в Беларуси мужчины Генпрокуратура не называет. Вероятно, речь идет о 42-летнем Андрее Бакуновиче, который упоминался в докладе экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН в апреле 2020 года. Бакунович входил в число 122 установленных экспертами воюющих в Ливии бойцов Вагнера.

Белорусская пресса, ссылаясь на Службу безопасности Украины, называла Бакуновича уроженцем Беларуси, имеющим как российское, так и украинское гражданство. Однако согласно документам, Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. О его белорусском гражданстве достоверных сведений нет, писала «Новая газета».

Ранее сообщалось, что в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 россиян, 32 из которых поселились в санатории, еще один был задержан на юге страны. В КГБ Беларуси утверждали, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Президент Украины Владимир Зеленский просил главу Беларуси Александром Лукашенко выдать задержанных под Минском российских наемников, которые могли принимать участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Лукашенко говорил, что намерен сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

При этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев указывал, что задержанные в Беларуси россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. По его словам, они планировали лететь в третью страну и опоздали на рейс.