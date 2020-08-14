Российские и международные правозащитные организации потребовали освободить политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова

Российские правозащитники из движения «За права человека», Московской Хельсинкской группы и организации «Гражданское содействие» направили письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Башеле и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой вмешаться в ситуацию с Виталием Шкляровым, политтехнологом и автором «Новой газеты», арестованным в Беларуси по делу Сергея Тихановского.

«Необходимо напомнить белорусским властям, что, арестовав господина Шклярова, они нарушили главный принцип прав человека, согласно которому государство обязано создавать дружественную для журналистов среду, позволяя отдельным журналистам, группам и ассоциациям журналистов свободно выполнять свои профессиональные обязанности, сообщая обществу объективную информацию и не сталкиваясь с ограничениями на свободу самовыражения», — говорится в письме.

Правозащитники также напоминают, что в результате ареста Шклярова его малолетний сын Никита, гражданин США, был разлучен с обоими родителями. На момент ареста Шклярова ребенок находился с ним и с его пожилыми родителями в Гомеле, где продолжает оставаться до сих пор, поскольку супруга Шклярова, гражданка США, работающая в Киеве, не может въехать в Беларусь без риска для собственной безопасности.

«Таким образом, в отношении этого ребенка была нарушена 8 статья Европейской конвенции по правам человека и Конвенция о правах ребенка», — отмечают правозащитники.

Белорусский правозащитный центр «Весна» 8 августа признал Шклярова политическим заключенным. «В связи с тем, что правозащитникам стало известно, что задержанный политтехнолог Виталий Шкляров обвиняется по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси заявляет о признании его политическим заключенным», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

5 августа в поддержку Виталия Шклярова также выступила Европейская федерация журналистов. В открытом письме, опубликованном на сайте организации, отмечается, что Шкляров был задержан за несколько недель до выборов — кроме того, известно о, по крайней мере, 15 случаях задержания журналистов, освещавших протесты против Лукашенко накануне выборов. «Европейская федерация журналистов» призывает белорусских властей освободить Виталия Шклярова и прекратить преследование журналистов за исполнение их профессиональных обязанностей», — говорится в письме.

Шклярова задержали 29 июля в связи с работой на блогера Сергея Тихановского, выставившего свою кандидатуру на президентских выборов. 31 июля Шклярову продлили срок ареста на 2 месяца.