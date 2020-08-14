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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
В Минске у Дома правительства ОМОН опустил щиты перед протестующими. Девушки обнимали их в знак благодарности
Политика188
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На площади Независимости у Дома правительства в Минске, где собрались больше 10 тысяч человек, бойцы ОМОН и внутренних войск опустили щиты, после чего минчанки начали обнимать их и благодарить за проявленную солидарность.
Силовикам аплодируют и пытаются подарить цветы. Как пишет Onliner, бойцы пообещали, что если не будет никаких провокаций, то они не применят силу первыми.
При этом телеканал «Белсат» передает, что на проспекте Независимости начались перебои с интернетом. Тем временем, по данным Tut.by, по проспекту уже движутся машины силовиков, а из Дома правительства выходит все больше и больше правоохранителей.
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