Более половины медиков заявили о недоверии к отечественной вакцине от COVID-19. В Минздраве считают, что это «нормально»

52% медиков, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать разработанную недавно в России вакцину от коронавирусной инфекции, в то время как положительно на вопрос ответили лишь 24,5% из 3040 опрошенных, сообщает РБК.

Причинами недоверия к новой вакцине медицинские работники назвали отсутствие данных о ее эффективности, а также короткие сроки, за которые в Центре Гамалеи удалость изготовить препарат.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил в своем телеграм-канале, что не видит сенсации в результатах опроса. «Доверие нужно заслужить годами применения – это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий», – написал Салагай.

С опасениями медиков по поводу отсутствия достаточных данных об эффективности вакцины замминистра не согласился: «Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины».

Напомним, на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, добавив, что прививку уже сделала одна из его дочерей. Препарат назвали «Спутник V» – в честь первого успешного запуска советской ракеты. Массовую вакцинацию планируется начать 1 января 2021 на добровольной основе.

На данный момент десятки других стран также занимаются разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, однако ни одна из них пока не спешит с официальной регистрацией препарата. Например, в США планируется зарегистрировать вакцину в преддверии выборов в ноябре, а в Великобритании – до конца года.